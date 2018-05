GAGNÉ Serge



De Laval, le 28 avril 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Serge Gagné, époux de Mme Marie-Line Mathieu. Il était le grand-père de feu Oksana Gagné.Fier fondateur des appartements de la Seigneurie Dumont à St-Jérôme, après un long combat contre le cancer, il nous a quittés entouré de son épouse et de son fils Sacha Gagné.Il laisse également dans le deuil son petit-fils William, ses belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 17 mai de 19h à 22h, le vendredi 18 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h et le samedi 19 mai à compter de 9h à la:400 PLACE DU CURÉ-LABELLESAINT-JÉRÔME450 438-1234Les funérailles auront lieu le samedi 19 mai à 11h, en la Cathédrale de Saint-Jérôme, 355 Place du Curé-Labelle, St-Jérôme.La famille tient à remercier le personnel du 4e étage (secteur Ouest) de la Cité de la Santé de Laval.