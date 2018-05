CHÉNIER, Marcel



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de Marcel Chénier âgé de 73 ans, survenu à Montréal le 8 mai 2018.Il laisse dans le deuil son épouse Louise, ses filles Josée et Annie, son gendre Dominique, ses petits-enfants Catherine, Olivier et Emma, sa soeur Ninon, son frère Claude (Jocelyne), ainsi que plusieurs autres membres de la parenté et amis.La famille vous accueillera au salonle vendredi 18 mai 2018 de 18h à 22h et le samedi 19 mai 2018 de 12h à 16h. Une cérémonie suivra à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.La famille tient à remercier les membres du personnel de l'Hôpital Santa Cabrini pour leur compassion et les soins reçus.