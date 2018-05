CHIOINI, Dino



À Montréal, le 28 avril 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Dino Chioini, époux de feu Mme Thérèse Granger.Il laisse dans le deuil ses fils Mario, Michel et Marco (Marco), ses petits-enfants Simon et Lauriane et son frère Art ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mai de 19h à 21h et le samedi 19 mai de 11h à 16h au :SAINTE-THÉRÈSE450-473-5934Une liturgie de la parole aura lieu ce même jour à 16h en la chapelle du salon.Nous tenons spécialement à remercier le personnel et les bénévoles de l'hôpital Marie-Clarac pour leur soutien et leur dévouement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Marie-Clarac.