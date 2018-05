BATES (née Poirier), Isabelle



À Montréal, le 10 mai est décédée Isabelle Poirier, veuve de Gaston Bates.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane (Michel Lacasse) et son fils Georges (Rose-Marie Le Breton), sa petite-fille Annie Lacasse (Rebecca Stanley), sa belle-soeur Jacqueline Poirier, ainsi que ses nombreux neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funérairele dimanche 13 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie religieuse aura lieu au salon même à 20h. L'inhumation se tiendra au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges le lundi 14 mai à 10h30.