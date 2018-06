DESCHATELETS, Yvon



De Mascouche, entouré des siens, le 9 mai 2018, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Yvon Deschatelets époux de madame Carmelle Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Pascal (Amal), son petits-fils bien-aimé Adam; ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous invite à venir le saluer une dernière fois à la:4500, CHEMIN ST-CHARLESTERREBONNE, QC, J6V 1A3le dimanche2018 de 13h à 16h30.Sa famille désire exprimer leur gratitude envers l'équipe de la Maison Adhémar-Dion qui lui a permis de terminer son combat contre la maladie dans la plus grande sérénité.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Adhémar-Dion. Formulaires disponibles sur place.