DAIGNEAULT, Paul



À Châteauguay, le 25 mars 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Paul Daigneault, autrefois de Sainte-Martine, époux de feu madame Thérèse Lefebvre.Il laisse dans le deuil son fils feu Martin, sa fille Denise (Lucien), ses petites-filles Annie (Shane) et Chantal (Simon), ses arrière-petits-enfants Amy, Aiden et Mary-Ann, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église paroissiale de Sainte-Martine, le samedi 19 mai à compter de 12h, suivi des funérailles à 13h30. L'inhumation succédera au cimetière Chanoine-Aimé Pilon de la même paroisse.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du québec (formulaires disponibles lors des condoléances).www.residencemariesoleilphaneuf.com