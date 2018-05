CÔTÉ, Diane



À Terrebonne, le 9 mai 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée Mme Diane Côté, épouse de M. Marcel Lafortune.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Francis (Eva), Cynthia (Juan Pablo) et Joël (Francesca), ses petits-enfants Raphaelle, Apollo et Loïc, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le mardi 15 mai de 14h à 17h et de 19h à 22h au:371, BOUL. L'ANGE-GARDIENL'ASSOMPTION450-589-5505 www.guilbault.infoFunérailles le mercredi 16 mai à 11h en l'église de L'Assomption. Inhumation au cimetière de L'Assomption. Ouverture du salon dès 9h.SVP pas de fleurs, des dons à la Maison Adhémar-Dion seraient appréciés.