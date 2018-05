CHAGNON, Madeleine



Aux Soins palliatifs La Source Bleue, le 5 mai 2018, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Madeleine Chagnon, épouse de M. Marcel Rocheleau, native de St-Antoine-sur-Richelieu.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (Michel), Martine (Gilles) et Bruno, ses petits-enfants Émilie, Annie, Marie-Michèle, Bruno, Jean-François, Véronique, Olivier, Catherine, Élizabeth et Stella-Rose, sa soeur Rollande (Maurice), ses 6 arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 mai 2018, de 12h à 18h à la:Une cérémonie aura lieu à la chapelle du salon funéraire à 18h.En guise de sympathie, la famille désire des dons à La Maison Source Bleue.La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de la Maison Source Bleue.