LAPLAINE, Guy



À Lachine, le 13 mars 2018, est décédé Guy Laplaine à l'âge de 93 ans, le dernier des onze enfants de la lignée de Jospeh Laplaine et Bernadette Bérard, époux de Marie-Aimée Leclair.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Christine, Liette (Roland) et Jean-Guy (Sylvana), ses petits-enfants Mario (Manon), Claudia, Eric (Julie), Mathieu, Alex, Sébastien et Jennifer, ses arrière-petits-enfants Carlina, Ophélie, Félix et Loïc, son arrière-arrière-petite-fille Kihanna ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 19 mai 2018 à 13h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1750 Notre-Dame, Lachine, H8S 2E7