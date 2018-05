PARENTEAU, Pierre



À Moncton, le 27 avril 2018, est décédé Pierre Parenteau, fils adoré de Cécile Blanchette et Gratien Parenteau.Outre ses parents, il laisse dans le deuil son épouse, Lori Hapgood Parenteau, ses soeurs Nathalie et Christine (Robert Thibault), son neveu Maxime et sa nièce Alexandra ainsi que de nombreux parents, amis, collègues au Québec et au Nouveau-Brunswick.Né à Drummondville et ayant grandi à Brossard, Pierre a fait carrière dans la Gendarmerie royale du Canada pendant 28 ans, à Ottawa, Terre-Neuve et surtout au Nouveau-Brunswick. Depuis sa retraite, il travaillait comme agent de liaison entre la ville de Moncton et la GRC.Une liturgie de la parole fut célébrée à Moncton le 30 avril.Pierre s'est battu de toutes ses forces jusqu'à la fin contre une leucémie myéloïde aiguë diagnostiquée il y a dix mois. Un immense merci à Lynn et Sophie, ses anges gardiens, amies et collègues - qu'aurions-nous fait sans vous deux? Sincères remerciements au personnel de l'Hôpital de Moncton pour leurs soins et leur compassion.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Leucan ou à la Fondation des amis de l'hôpital de Moncton - département d'oncologie.