FOUCAULT, Raoul



À St-Eustache, à la Maison de soins palliatifs Sercan est décédé, le 4 mai 2018, à l'âge de 75 ans, M. Raoul Foucault époux de Mme Monique Deschamps.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Nathalie (Paul-André Dumoulin), sa petite-fille adorée Arielle (Jonathan Tremblay), ses frères Gabriel (Jacqueline Lamoureux), Léandre (Gisèle Larose), sa soeur Aurore (feu Paul-Aimé Rodrigue), sa belle-soeur Irène Sabourin (feu Adrien Foucault) et son beau-frère Gilles Deschamps (Claudette Gratton) ainsi que ses nombreux neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au:146, RUE ST-LOUISST-EUSTACHE, QUÉBECsamedi, le 19 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h. Une liturgie de la Parole aura lieu en la chapelle du salon à 21h.Des dons à la Fondation Sercan seraient appréciés.