DESROSIERS, née HERVIEUX

Claire



À Joliette, le 10 mai 2018, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Claire Hervieux, épouse de feu Jean-Paul Desrosiers.Elle laisse dans le deuil ses enfants Luc (Louise Madore) et Sylvie (Stéphane Gagnon). Elle était la soeur de Jeannine, feu Louis et feu Lise. Elle laisse également son beau-frère Claude (Fernande Thibault), ses deux belles-soeurs Suzanne et Thérèse, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à l'église de Lanoraie le vendredi 18 mai à 13h, suivi des funérailles à 14h. Inhumation au cimetière de Lanoraie.www.guilbault.info