DÉCARIE, Gabriel



Au CHSLD Deux-Montagnes, le vendredi 4 mai 2018 à l'aube de ses 88 ans est décédé M. Gabriel Décarie, époux de Mme Monique Husereau depuis 65 ans.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses 9 enfants, Gabriel, Denis, Hélène, Chantal, Odette, Jean, Marie-Ange, Robert, Yves et leurs conjoints, ses 21 petits-enfants et 19 arrière-petits-enfants, ainsi que ses cousins et cousines, neveux et nièces.La famille recevra vos condoléances le vendredi 18 mai 2018 de 16h à 21h à la:440 Côte Saint-Michel (Route 344), OkaLe samedi 19 mai 2018, l'église Saint-Placide (77, 2e avenue) ouvrira ses portes à 10h. Les funérailles suivront à 11h, et de là au Cimetière Saint-Placide (Route 344) pour l'inhumation.