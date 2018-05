BÉGIN, Denis



À Montréal, le 4 mai 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Denis Bégin, époux de madame Adrienne Beauchamp.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: André (Marie), Christiane, Michel (Isabelle), ses petits-enfants: Jocelyn, Marie-Ève (Guillaume) et Zoé, ses frères et soeurs: Hélène, Cécile, Lise, Guy (Louisette) et Marcel ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 mai 2018 de 14h à 16h à la:Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle de la résidence funéraire.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.