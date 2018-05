LUSSIER, Danielle



Le 8 mai 2018, à l'âge de 58 ans, est décédée Mme Danielle Lussier, conjointe de M. André Roussel, fille de feu Monique Seers et de feu Denis Lussier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses belles-filles Isabelle (Philippe) et Mélanie (Raymond), ses petits-enfants Dominic et Vincent, ses frères et soeurs Louise, feu Guy, Johanne (Gilles), Hélène (François), Chantal (Michel) et Guillaume, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au:981, PRINCIPALE, SAINT-AMABLE, J0L 1N0Tél: (450) 467-4780 www.salondemers.comle samedi 19 mai 2018 dès 10h. Les funérailles suivront à 15h en l'église Saint-Amable, 970 Principale, Saint-Amable.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jeffery Hale Saint Brigid's, aux soins palliatifs.