BERTHIAUME, Hugo



À Terrebonne, le 4 mai, à l'âge de 49 ans, est décédé Hugo Berthiaume, fils de Cécile Tondreau et Richard Berthiaume (Carmen Bonin), il rejoint sa soeur Karie.Outre ses parents, il laisse dans le deuil son frère Jonathan (Geneviève Scala) et sa soeur Jade, sa nièce Naomie, ses neveux Milan, Yohan et Diego, sa grand-mère paternelle Lucille Berthiaume Gendron, oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis.La famille recevra les condoléances au:le dimanche2018 dès 12h suivi d'une réunion de prières à 16h30.