FORGET, Lise (née Chaput)



Paisiblement, le 10 mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Lise Chaput, épouse de feu M. Jean-Gilles Forget.Elle laisse dans le deuil ses soeurs: Huguette et Nicole, son frère Normand, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 20 mai de 10h à 13h au:SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu à 13h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants.www.fondationduchildren.com/collecte/ aidez-nous-rir-amaurose-con-nitale/