GAGNON, Richard



Le 6 mai 2018, à l'âge de 74 ans, est décédé M. Richard Gagnon, époux de Mme Nicole Gagnon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Manon), Josianne (Denis) et Jocelyn (Julie), ses six petits-enfants, ses frères ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mai 2018 de 13h à 17h au1000, MONTÉE MASSON, MASCOUCHEwww.complexefuneraireroy.com