ARPIN, Huguette

(née Labossière)



À Châteauguay, le 9 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Huguette Arpin, épouse de feu M. Maurice Arpin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Jocelyne (Louis-Aimé), Guylaine (Sylvain) et Linda (Richard), ses petits-enfants Alexandre (Stéphanie), Gabriel, Marc-Olivier (Tara), Patrick (Marie-Claude), Francis (Marilou) et Claudie (Maxime), ses arrière-petits-enfants, ses belles-soeurs, son beau-frère, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle dimanche 20 mai 2018 de 10h à 12h et de 13h à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 16h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier l'équipe des soins intensifs ainsi que le personnel du centre hospitalier Anna-Laberge pour leur dévouement envers elle.En sa mémoire, un don à la Fondation Anna-Laberge ou à l'Oratoire St-Joseph du Mont-Royal serait apprécié.