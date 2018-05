GODIN, Jean-Paul



À l'hôpital Marie-Clarac de Montréal, le 4 mai 2018, est décédé Jean-Paul Godin, époux de feu Marguerite Bélanger. Il rejoint ses parents J. Rémi Godin et Pauline Beauvais Godin, sa soeur Thérèse (feu Gérald Carbonneau) et son frère Michel (Raymonde Belhumeur).Il laisse dans le deuil ses soeurs, Soeur Jacqueline Godin CND, Gisèle (feu Normand Brissette) et Lorraine (feu Jean-Guy Hénaire), son frère André (Jocelyne Mc Peak), ainsi que de nombreux neveux et nièces, plusieurs parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'église Saints-Martyrs-Canadiens (10005 Parthenais, Montréal), le vendredi 18 mai à 11h. La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h. L'inhumation suivra au cimetière des Saints-Anges de Sorel.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Marie-Clarac seraient appréciés.