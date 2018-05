MANNINGHAM, Adalbert Louis



Au Centre d'hébergement de Mgr-Coderre, le 5 mai 2018, est décédé à l'âge de 92 ans, monsieur Adalbert Louis Manningham, époux de madame Yvonne Durocher.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Carole (Denis), Michel (Lise), Daniel (Kyoung-Soo), Gilles (Jocelyne), Robert (Yunierkis), Suzanne (Ginette) et Richard (Christiane), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mai 2018, de 15h à 18h, à laUne cérémonie aura lieu à la chapelle même du salon funéraire et la mise en place au columbarium suivra la cérémonie.