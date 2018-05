Alexander Ovechkin a joué à sa façon

Privés de Nicklas Backstrom, les Capitals de Washington ont plutôt profité de la force de frappe du Russe Alexander Ovechkin pour bien entamer la finale de l’Association de l’Est, vendredi soir.

«Je pense qu’on a simplement réalisé qu’on devait jouer à notre façon, a commenté Ovechkin, cité sur le site web de la Ligue nationale de hockey, après la victoire de 4-2 contre le Lightning, à Tampa. On peut voir l’effort déployé par les gars. Tout le monde était impliqué et payait le prix.»

Ovechkin, lui, a justement marqué un but à sa manière, en toute fin de première période, quand il a touché la cible à l’aide d’un puissant tir en supériorité numérique. Il a complété le match en ajoutant une mention d’aide, distribuant par ailleurs trois mises en échec.

«Nous étions dans une situation où nous devions gagner la mise en jeu, a simplement décrit Ovechkin, à propos de son spectaculaire but. On a pris les bonnes décisions et on a fait le bon jeu.»

Backstrom : un cas incertain

Pour le deuxième match de la série, prévu dimanche, Backstrom demeure un cas incertain, lui qui est blessé à la main droite.

L’attaquant suédois a maintenant raté les deux dernières parties des siens. Il avait aussi été tenu à l’écart pour le sixième match de la série contre les Penguins de Pittsburgh.

«Je ne m’inquiète pas à propos de Nick Backstrom, a commenté l’entraîneur-chef des Capitals Barry Trotz, samedi, sans toutefois dévoiler si celui-ci allait bientôt effectuer un retour au jeu. Nicky est l’un de ces gars que tu peux envoyer dans la mêlée n’importe quand et il ne manquera pas de synchronisme.»

Trotz s’est dit confiant de voir Backstrom revenir au jeu pendant la série contre le Lightning, mais il s’agit de savoir quand exactement. D’ici là, Ovechkin tentera de poursuivre sur sa lancée. T.J. Oshie et Evgeny Kuznetsov ont ainsi bien fait dans le premier match en amassant chacun deux mentions d’aide.