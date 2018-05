QUIRION, Sylvaine



À Longueuil, le 7 mai 2018, à l'âge de 60 ans, est décédée Madame Sylvaine Quirion, conjointe de Monsieur Jean Trépanier.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses soeurs, Ghislaine, Francine, Johanne, Lyne et Lynda, ses frères, André, Robert, Gilles, Jacques, Alain et Luc, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 18 mai 2018 de 17h à 21h et le samedi 19 mai 2018 de 11h30 à 15h30 au complexe funéraire:Un hommage aura lieu ce même jour à 15 heures 30 en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Charles- Lemoyne serait apprécié en la mémoire de Sylvaine Quirion.