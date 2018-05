DE TILLY, Denise



À Montréal, le samedi 5 mai 2018 est décédée, à l'âge de 90 ans, Denise De Tilly.Elle laisse dans le deuil sa soeur Monique, ses neveux et nièces, ses arrière-neveux et arrière-nièces, ses arrière-arrière-neveux et ses arrière-arrière-nièces, ses belles-soeurs Jacqueline et Alice ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances dès 9h30 le samedi 19 mai 2018 en l'église Saints-Martyrs-Canadien. Les funérailles seront célébrées à 10h.La famille tient à remercier la direction du Sapa, spécialement Corinne Boussin.La famille suggère des dons à la Fondation québécoise du cancer.