MARCOTTE, Stéphane



Au CHSLD Sainte-Catherine, le 4 mai 2018 à l'âge de 52 ans et 11 mois, après un long cancer cérébral, est décédé Stéphane Marcotte, conjoint de Catherine Gervais.Outre sa conjointe bien-aimée, il laisse dans le deuil ses parents Micheline Lefebvre et Camille Marcotte, ainsi que de nombreux oncles, tantes, cousins et cousines qui l'ont toujours aimé.Stéphane ayant donné son corps à la science vu la rareté de son cancer, il a été dirigé vers l'Université McGill.Comme il n'y aura pas de cérémonie funèbre, une future fête 'à la vie' sur invitation est prévue cet été chez ses parents en son honneur.Hautement apprécié par son employeur Capella (Incospec) depuis 2001, il meublait aussi ses loisirs de Star Trek et Star Wars, un "trekkie" de la première heure et ironiquement sa dernière (May the Force).Nous tenons à remercier tous les intervenants et intervenantes du milieu de la santé qui l'ont accompagné plus de deux ans dans son cheminement, CLSC Kateri, CHSLD, infirmières, préposé(e)s aux bénéficiaires, neurochirurgien, radio-oncologiste, médecins, auxiliaires, préposé(e)s à l'entretien de toutes natures et autres.Des dons à sa mémoire peuvent être faits à la Fondation québecoise du cancer et les Fondations des Hôpitaux Anna Laberge et Charles Lemoyne.