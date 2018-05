SHARKEY, Réjeanne

(née Matteau)



La famille a le regret de vous annoncer le décès de Madame Réjeanne Matteau Sharkey, épouse de feu Georges Sharley, survenu le 8 mai 2018, à l'âge de 88 ans.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean (Manon) et Norman (Linda), ses petits-enfants Tania (Julien), David (Audrey), Amilie-Lara et Alexandre. Elle sera aussi regrettée par sa soeur Gisèle et son frère Gaston, plusieurs neveux et nièces, ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E., Montréal,le jeudi 17 mai 2018 de 10h à 14h. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 14h en la chapelle du complexe.