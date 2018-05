«Boomtown Café» d’Abbittibbi: enfin une réédition intéressante!

Un an à peine après l’album choral où les Klô Pelgag, Philippe Brach et autres Avec pas d’casque reprenaient les classiques du monsieur sur Desjardins, la vague d’amour se poursuit avec cette réédition remastérisée de Boomtown Café, premier album d’Abbittibbi, groupe folk qui a fait connaître l’auteur-compositeur-interprète auprès du grand public.

Abbittibbi - Boomtown Café

★★★★ ½

Photo courtoisie

37 ans après sa première parution, donc, Boomtown Café refait finalement surface sur vinyle, CD et format numérique, bonifié d’un remastering à partir des bandes maîtresses originales. Ce travail s’entend tout particulièrement d’ailleurs si on compare l’œuvre — désormais plus claire et « musclée » — aux archives qu’on retrouve sur YouTube, par exemple.

Encore mieux, Boomtown Café « version 2.0 » est également amendé d’une pièce inédite, d’une pochette rafraîchie ainsi que d’un livret bardé de nouveaux visuels et, surtout, d’anecdotes rapportées par Desjardins lui-même.

Bref, l’effort, le souci du détail, voire la passion distancent l’appât du gain sur cette réédition.

Un album essentiel

Bien que la compilation Desjardins ait déjà l’objectif, fort louable, de faire « redécouvrir » l’œuvre du musicien à une nouvelle génération de mélomanes en la prêtant à Safia Nolin et Koriass, cette refonte de Boomtown Café s’avère encore plus appréciable. Celle-ci vient excaver un LP qui, mine de rien, aura été le tremplin de l’artiste, mais aussi la source de moult reprises (Le beau grand slow, notamment), voire d’un certain courant du folk québécois.

Suggestion d’ami : achetez le disque physique plutôt que la version numérique, ne serait-ce que pour le matériel supplémentaire.

Arctic Monkeys - Tranquility Base Hotel & Casino

★★ ½

Photo courtoisie

Pour le sixième LP de leur carrière, Alex Turner et ses sbires prennent un beau risque en délaissant leur étiquette rock le temps d’un album plus pop éclatée, à la croisée des chemins entre les intérêts « sci-fi » de Bowie, la sensualité de Timber Timbre et la grandiloquence de Father John Misty. Bonne nouvelle : c’est bien fait. Mauvaise nouvelle : les références sont tellement évidentes que l’œuvre s’avère impersonnelle. En résulte une expérience cruellement beige. Pour les fans surtout.

Sevendust - All I See Is War

★★★

Photo courtoisie

Non content d’avoir traversé le désert nu métal sans y perdre sa peau, Sevendust se réinvente maintenant dans l’agro rock. Pour son 12e album, le collectif a confié les rênes à un nouveau collaborateur — le réalisateur Michael Baskette —, histoire d’éviter son modus operandi habituel. Bien que ce disque très rock au ras des pâquerettes, mais efficace, soit loin d’être surprenant, il demeure tout de même satisfaisant. À souligner : Lajon Witherspoon est toujours aussi remarquable au micro.

Kandle - Damned If I Do

★★★ ½

Photo courtoisie

Quatre années après avoir lancé un premier album convaincant In Flames, sur l’étiquette Dare To Care Records, l’auteure-compositrice-interprète montréalaise Kandle refait surface avec un maxi diablement intéressant. Visiblement en confiance, l’artiste propose maintenant un rock plus tortueux et torturé, faisant écho au passage à Angel Olsen et Chelsea Wolfe, notamment, sans toutefois faire dans le copier-coller. Bien qu’un peu surjoué par moments — sur Bender, par exemple —, Damned If I Do est un agréable « retour ».

Coup de coeur

Les Hôtesses d’Hilaire - Viens avec moi

★★★★

Photo courtoisie

Après avoir « choqué » un pan du grand public — apparemment, porter une robe est troublant pour certains(es) —, le chanteur Serge Brideau et ses Hôtesses d’Hilaire vont taquiner un autre groupe particulier : les amateurs d’opéras (rock). En effet, Viens avec moi se veut un quatrième album concept pour le collectif rock psychédélique acadien qui y raconte le parcours de deux interprètes : ceux de Brideau et Kevin, un concurrent (fictif, évidemment) d’une vitrine un peu comme La Voix. Si la critique sociale est un brin clichée, les musiques — elles — vous soulèveront de votre siège. Les fans de Zappa (sans blague) devraient tendre l’oreille.