LAPOINTE, Père André, prêtre



À la Maison Victor-Gadbois, le 6 mai 2018, est décédé à l'âge de 79 ans, le Père André Lapointe de la Communauté des Pères "Joseph-Ouvrier".Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil sa fille Perle (Jorge), son fils Stéphane, ses petits-enfants Pablo et Rubis, la mère de ses enfants Hélène Paquette, son ami de longue date Aki, ainsi que toutes les familles qu'il portait dans son coeur.Les membres de la Communauté et la famille recevront les condoléances le samedi 19 mai 2018 de 14h à 17h à la:"LE COUSINEAU"7000, BOUL. COUSINEAU(coin Jacques-Marcil)ST-HUBERT, QC, J3Y 9K7La messe des funérailles sera célébrée à 19h00 par le Père Évêque Gaëtan Boulay.Selon les volontés du Père André, au lieu de fleurs, des offrandes de messes et / ou des dons à la Maison Victor-Gadbois seraient appréciés.Nous remercions tout le personnel de la Maison Victor-Gadbois pour son dévouement afin d'assurer le confort et le bien-être du Père André tout au long de son séjour.MONTRÉAL, QC, H1L 3K9(514) 353 - 9199