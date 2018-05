GAIGNARD, Louisette née Roy



À Repentigny, le lundi 7 mai 2018 est décédée, à l'âge de 75 ans, Louisette Roy, épouse de feu Roméo Gaignard.Elle laisse dans le deuil ses enfants Brigitte (André), Caroline, Daniel (Karine), ses petits-enfants Sarah (Jean-Philippe), Michael (Marie-Eve), Audrey (Joey), William, Damien, Donovan et Maverick; ses arrière-petits-enfants Miley et Maïka, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le samedi 19 mai 2018 de 9h à 12h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 12h30 en la chapelle du complexe.