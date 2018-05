ÉTHIER, Dolorès (née Hébert)



À Montréal, le 6 mai 2018, à l'âge de 79 ans, est décédée Madame Dolorès Hébert Éthier, tendre épouse de Monsieur André Éthier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Suzanne (Louis), ses petits-enfants Audrey et Louis-Philippe. Elle sera aussi regretté par ses frère Jean-Claude (Louise) et Pierre (Micheline), sa belle-soeur Françoise et ses beaux-frères Marcel (Jocelyne) et Claude (Pierrette), ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Saint-François d'Assise, Urgel Bourgie, 6700 rue Beaubien E., Montréal,le samedi 19 mai 2018 de 12h30 à 17h30. Une liturgie de la Parole sera tenue en son honneur à 17h30 en la chapelle du complexe.