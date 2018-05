WYNENDAELE, Emmy



À Laval, le 2 mai 2018, est décédée Madame Emmy Wynendaele.Elle laisse dans le deuil ses filles Marianne, Carole et feu Gisèle Gossiaux, ses petits-enfants Audrey, Eric, Luke et Tessa, son arrière-petit-fils Alec, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, au complexele samedi 19 mai de 14h à 16h30, suivi d'une cérémonie religieuse au salon même à 16h30.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer de Montréal seraient appréciés.