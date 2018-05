DROUIN, Francine



À Salaberry-de-Valleyfield, le 24 avril 2018, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Francine Drouin, fille de feu Marthe Audet et de feu Conrad Drouin originaires d'Amos.Madame Drouin a fait partie des Petites Soeurs de l'Assomption pendant 27 ans. Elle était aussi membre de la Congrégation des Affiliés de Bon Pasteur de Québec depuis de nombreuses années.Elle laisse dans le deuil sa soeur Odette Drouin Bull (feu Charles W. Bull), ses neveux Charles Bull (Claudette McIntyre) et Eric Bull (Jennifer Jackson), l'ensemble des autres membres de la famille Drouin, sans oublier de très bons amis, spécialement Diane Noël et sa famille.La famille vous accueillera le vendredi 18 mai de 14h00 à 17h00 ainsi que le samedi 19 mai de 9h00 à 11h00 au complexe funéraire:Les funérailles auront lieu le samedi 19 mai à 11h00 à la chapelle du complexe. L'inhumation aura lieu ultérieurement.La famille de madame Drouin tient à remercier le personnel de la Résidence Salaberry ainsi que celui du centre d'hébergement Dr. Aimé-Leduc pour les bons soins donnés à madame Drouin.Des dons à l'Institut neurologique de Montréal ou des offrandes de Messes seraient appréciés.