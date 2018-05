LANGEVIN, née GINGRAS

Mathilda



À Saint-Jérôme, le 7 mai 2018, à l'âge de, est décédée Mathilda Gingras, épouse de feu Jean-Paul Langevin.Elle laisse dans le deuil sa fille Madeleine, son frère Gérard ainsi que plusieurs nièces et neveux.Merci à Anne-Marie, Jacqueline, Pierre, Ginette et Yvon, Thérèse et Robert ainsi que Pierrette et Marcel qui, malgré la distance, ont toujours su garder le contact.Un merci spécial à Daniella, propriétaire de la Résidence Grégoire qui a su rendre son séjour très confortable durant ses dernières années de vie et ceci, avec toujours beaucoup d'humour.Selon ses volontés, il n'y aura pas de service.400, PLACE DU CURÉ-LABELLESAINT-JÉRÔME450 438-1234www.maisontrudel.ca