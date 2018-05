GAUTHIER, Jeannine



À Laval, le 3 mai 2018, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Jeannine Gauthier, épouse de feu M. Jean-Paul Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel (Francine), Johanne (Luc), André (Julie), ses petits-enfants Pierre-Olivier (Audrey), Laurence (Patrice), Gabrielle (David), Geneviève (Olivier), Marilou, Camille, ses arrière-petits-enfants Lexie, Juliette, Arnaud, Éliane, Henri, Adèle, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 mai 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h à lawww.residencefunerairestlouis.caUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h à la chapelle du complexe.