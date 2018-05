LONGCHAMP, Maurice



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Maurice Longchamp, survenu à Montréal, le 6 mai 2018, à l'âge de 84 ans. Il l'était l'époux de feu Mme Yolande Breault.Il laisse dans le deuil, ses enfants Jean-Guy, feu Nicole, Carole, Claudette, Michel, Sylvie et feu Marie-Josée, ses petits-enfants Anick, Marie-Claude, Julie, Zacharie, Julien et Étienne, ses arrière-petits-enfants Marc-André, Mégane et Alice ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :le samedi 19 mai 2018, dès 10h. Une liturgie de la Parole suivra à 12h, en la chapelle de la résidence funéraire.