De mannequin à restauratrice

PONTE VEDRA BEACH | Pas juste à Jacksonville que les camions de rue ont la cote. Aux abords du 10e trou, ils sont une dizaine à offrir de la bouffe. Un camion aurait par contre sa place sur la propriété du TPC Sawgrass, c’est celui de la Québécoise Paryse Lambert.

Nouvellement propriétaire d’un restaurant qui a ouvert ses portes et qui a pignon sur rue dans le quartier Riverside au coin des rues Oak et Barrs, la restauratrice ne pouvait stationner son camion FullofCrepes dans le parc du Championnat des joueurs. Comme son nom l’indique, les crêpes françaises en sont la spécialité. Elle avait reçu l’invitation du circuit de la PGA, mais elle n’a pu l’accepter. Partie remise pour l’an prochain puisqu’elle compte répondre présente.

Ses crêpes font courir les gens de Jacksonville alors que le camion figure parmi les meilleurs de la région. Depuis l’ouverture de son resto à spécialités québécoises et canadiennes, sa nouvelle fierté, la femme de 49 ans originaire de Sainte-Foy ne pouvait se permettre de le délaisser un instant. Pas même pour l’un des plus gros événements sportifs de l’année dans le coin. Elle a mis les crêpes de côté durant près de trois mois. Vendredi soir, à la demande générale, elle a sorti son camion à l’occasion des Food Trucks Friday.

Le Québec à Jacksonville

Rencontrée à son sympathique restaurant The Stuffed Beaver en matinée, la dame préparait sa journée. À l’intérieur, elle a accroché des reliques sportives de son oncle. Raquettes, ski de fond et canisses de sirop d’érable décorent les murs de son resto, couru de la communauté francophone et ayant attiré les palais américains. Hot-dog, hamburger pressé et poutine font des heureux. Il y a même un chandail des Nordiques de Québec au mur !

« Les gens rentrent avec un gros point d’interrogation et repartent avec la bedaine pleine, s’exclame de bon cœur celle qui a plusieurs cordes à son arc. On se concentre sur nos spécialités. Quand les gens essaient le fromage en grains, ils tombent en amour automatiquement. On le sait qu’on fait bien quand les Québécois reviennent nous voir et qu’ils sont accompagnés. »

Ayant mis sur roues son camion il y a trois ans dans la vague de la bouffe de rue, celle qui est entre autres diplômée en marketing et communication s’aperçoit que les clients du camion sont également ceux de son resto. Dans un avenir rapproché, elle souhaiterait se procurer un autre camion. Elle offrirait la poutine originale québécoise.

Longue carrière internationale

Arrivée à Jacksonville il y a sept ans après avoir vécu à Miami, elle a décidé de se lancer en affaires dans l’une des villes les plus effervescentes aux États-Unis, selon les indicateurs de la vaste municipalité et les rapports américains.

En plus de ses habiletés dans l’univers de la restauration, elle est également directrice funéraire. Ce qui fait contraste avec sa longue carrière de mannequin internationale. Tout a commencé à l’âge de 17 ans lorsqu’elle demeurait en Floride avec ses parents.

Grande blonde aux yeux perçants, elle ne passe pas inaperçue. Pendant plus de 20 ans, elle a fait le tour du monde, restant dans les grandes capitales de la mode et collectionnant les couvertures de magazines, comme le Vogue, le Cosmopolitan et le GQ.

Elle est particulièrement fière d’être apparue sur la page couverture du Elle Québec et du Châtelaine. « Je suis une blonde qui a très bien réussi. Je suis chanceuse, car dans l’industrie de la mode, tout se déroule très vite. J’ai beaucoup aimé travailler au Canada. »

En plus de ses talents de mannequin, elle a également été actrice. On pouvait l’apercevoir dans Les aventures de Sinbad et Sydney Fox l’aventurière.

Elle a épinglé au mur de son resto ces épisodes de sa vie, aux côtés de grands acteurs canadiens. Son cœur au nord de la frontière, elle reviendra justement en visite chez elle en juin. Déjà, elle a préparé l’écriteau de fermeture sur sa porte en présentant un castor à la pêche au Canada.