SOUMIS, CLAIRE

née Gaudette



À Montréal, le mercredi 9 mai 2018 est décédée, à l'âge de 76 ans, Claire Gaudette, épouse de Michel Soumis.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses fils Sylvain, Stéphane (Annie) et Martin (Sonia), ses petits-enfants Maxime (Audrey), Simon (Justine) et Eve, son arrière-petit-fils Lenox, sa soeur Marthe, sa belle-soeur Huguette ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele vendredi 18 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h.La famille vous accueillera à 13h le samedi 19 mai 2018 en l'église St-Léonard, 5525 Jarry Est, pour y recevoir les condoléances. Les funérailles seront célébrées à 14h.