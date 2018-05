Dur, dur de doubler...

MONTMELO | Le Grand Prix d’Espagne n’a pas été souvent le théâtre de courses palpitantes au fil des ans, du moins depuis qu’il est présenté au circuit de Barcelone-Catalogne.

Le tracé de 4,7 kilomètres est en effet peu propice aux dépassements et l’importance d’une bonne place sur la grille de départ est primordiale pour espérer accéder à la plus haute marche du podium.

À cet égard, les statistiques sont éloquentes. Seulement trois des 27 vainqueurs de la course en Catalogne ne se sont pas élancés de la première ligne.

Ils sont Michael Schumacher (parti troisième en 1996), Fernando Alonso (5e en 2013) et Max Verstappen (4e en 2016).

Dans ce dernier cas, le pilote néerlandais, qui signait sa première victoire en F1 pour devenir (à 18 ans, 7 mois et 15 jours) le plus jeune gagnant de l’histoire, avait profité de l’accrochage impliquant les Mercedes de Nico Rosberg et de Lewis Hamilton dès le tour initial.

Par ailleurs, en 27 éditions, le gagnant a obtenu la position de tête en qualifications la veille en 20 occasions.

Voici la preuve que le Grand Prix d’Espagne peut être endormant : l’an dernier, seulement trois pilotes avaient parcouru les 66 tours réglementaires de la course.

Hamilton avait gagné avec 3,5 secondes d’avance aux dépens de Sebastian Vettel, alors que Daniel Ricciardo n’a franchi le fil d’arrivée qu’une minute et 15 secondes plus tard que le Britannique.

Les 13 autres finissants ont été largués à un ou deux tours du vainqueur !

La dernière de Fernando

Toujours considéré comme l’un des pilotes les plus doués du plateau, Fernando Alonso, malgré les progrès sensibles de sa McLaren en 2018, n’est pas, en principe, un candidat logique à la victoire dimanche, à Barcelone.

Mais il a appris à gagner devant son public qui le traite en véritable superstar.

Sa dernière victoire en F1 a justement été acquise sur le tracé catalan en 2013 au volant d’une Ferrari. Il avait également croisé le fil d’arrivée au premier rang en 2006, année où il a défendu avec succès son titre de champion du monde avec Renault.

Alonso est l’un des cinq pilotes encore actifs à avoir remporté le Grand Prix d’Espagne. Outre lui et Verstappen, ils sont Kimi Räikkönen (2005 et 2008), Sebastian Vettel (2011) et Lewis Hamilton (2014 et 2017).

Sans surprise, Schumacher est le recordman absolu du Grand Prix d’Espagne depuis que cette épreuve est présentée au circuit de Barcelone-Catalogne avec six victoires (1995, 1996 et de 2001 à 2004).

Alonso est celui qui compte, toujours parmi les pilotes qui ont un volant en F1 cette année, le plus de podiums avec sept.

Le souvenir de Gilles

Autant cette étape du championnat du monde nous réserve un spectacle souvent mitigé, autant quand elle était disputée ailleurs, elle pouvait nous offrir des courses de grande qualité.

L’édition 1981 du Grand Prix d’Espagne est encore aujourd’hui considérée comme l’une des épreuves les plus passionnantes de l’histoire de F1, remportée par un certain... Gilles Villeneuve.

Malgré une Ferrari très capricieuse, le pilote québécois avait mené un peloton fort animé de cinq voitures, séparé par moins de deux secondes à l’arrivée au circuit de Jarama. Il avait devancé, dans l’ordre, Jacques Laffite (à 22 centièmes de seconde), John Watson (à 0,58 s), Carlos Reutemann (à 1,01 s) et Elio de Angelis (à 1,24 s).

Ce fut hélas la dernière des six victoires de Villeneuve en F1, qui, à Jarama, s’était pourtant élancé de la septième position sur la grille de départ.