CHASSÉ, Jacques



À Montréal, à l'âge de 85 ans, le 1er mai, est décédé M. Jacques Chassé, époux de Denise Dugas. Il a travaillé 35 ans au journal La Presse.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean-Pierre (Diane Pagé) et Yves (Chantale St-Pierre), ses petits-enfants Alexandre et Valérie, son beau-frère Judes Dugas, ses belles-soeurs Carmen Brosseau et Lucille Larocque (feu Armand Chassé), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 20 mai, de 13h à 17h30, suivi de la cérémonie, au salon.Nous désirons remercier chaleureusement les infirmiers(ères), préposés(e) et le personnel du 2e étage du centre d'hébergement Paul Lizotte pour leurs attentions particulières.