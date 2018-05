FAFARD, Denise



À l'Hôpital de Rivière-Rouge, le 24 avril 2018, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Denise Fafard, fille de feu M. Arthur Fafard et de feu Mme Stella Bergeron. Elle est également partie rejoindre sa soeur Claire et sa nièce Nicole (Normand).Elle laisse dans le deuil son frère adoptif M. André Bergeron, ses neveux et nièces Jocelyne, France (Jean-Marc), Odette, Lyse (Ronald), Michel (Nathalie), Rita (Yves), Ginette (Jean), Léonne (Gaétan), Yves, Alain (Colette), Daniel (Nathalie) et Josée, ses petits-neveux et petites-nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 mai dès 10h en l'église de La Minerve. Les funérailles auront lieu ce jour même à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.