Elle Fanning en 5 points

Elle, c’est la petite sœur de Dakota Fanning. Mais, pour son grand bonheur, il se fait de plus en plus rare que les gens se mêlent sur son identité ! Son succès et son talent ne sont donc plus à prouver : Elle Fanning est parvenue à sortir de l’ombre de sa sœur et, selon certains, à la surpasser...

1. Mary Elle Fanning est née le 9 avril 1998, dans l’État de la Géorgie. Sa sœur Dakota, quant à elle, a vu le jour le 23 février 1994.

2. Elle n’avait même pas trois ans quand elle a fait ses premiers pas au cinéma. Et il s’agissait d’un rôle sur mesure pour elle : une version plus jeune du personnage campé par sa sœur dans le film I Am Sam !

3. En 2014, elle a attiré l’attention de tous en se glissant dans la peau d’un personnage légendaire... Eh oui : la princesse Aurore moderne — alias la Belle au Bois dormant — c’est elle ! La jeune star est parvenue à briller même aux côtés d’Angelina Jolie qui était elle aussi excellente dans le rôle-titre du film Maleficient

4. Dès le 18 mai, Elle sera à l’affiche dans le long-métrage How to Talk to Girls at Parties. L’intrigue se déroule à la fin des années 1970, dans un univers punk...

5. Sinon, l’actrice se prépare à reprendre son rôle de la princesse Aurore dans le film Maleficient 2 et elle sera également des productions A Rainy Day in New York et Teen Spirit.

