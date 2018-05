Enfin du vrai hockey

Les cotes d’écoute de TVA Sports ne mentent pas. Les Québécois viennent de faire un grand pas dans leur culture sportive. Ils ont cessé d’être prisonniers du Canadien et appris à apprécier le hockey qui se joue ailleurs.

Il faut dire que le contraste entre le spectacle fabuleux offert par les Jets de Winnipeg et les Predators de Nashville ou les Céline Dion de Vegas et le Lighting de Tampa, les Québécois de la ligue, et le piteux et coûteux ennui auquel les amateurs du CH ont eu droit pendant toute une interminable saison, est saisissant.

Tout d’un coup, on réalise que le vrai hockey est passionnant et excitant. On réalise aussi que le Tricolore est à plusieurs années de ces équipes. Et qu’il y a d’autres Carey Price dans la LNH.

Ça se pourrait que la coupe Stanley revienne au Canada. Dans le plus petit marché de la Ligue nationale.

Je le souhaite... juste pour voir la face à Gary Bettman au centre de la patinoire...