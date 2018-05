Êtes-vous sincère dans vos convictions?

Selon la ministre de la Justice Stéphanie Vallée, avant d’accorder un accommodement sur une base religieuse à une personne qui en fait la demande, les représentants de l’État devront vérifier la « sincérité des convictions » de ladite personne.

Un détenu demande à manger de la bouffe halal parce qu’il s’est récemment converti à l’Islam ?

Avant d’acquiescer à la demande du prisonnier, l’État devra vérifier s’il croit vraiment à Allah ou s’il dit ça juste parce que le menu halal offert par la cafétéria de la prison est meilleur que le menu ordinaire.

Le test du prépuce

Euh... on fait ça comment, au juste ?

On demande au prisonnier de réciter la cinquième sourate du Coran ?

On lui présente un beau morceau de bacon bien odorant, et on voit comment il réagit ?

On attend l’heure de la prochaine prière pour voir s’il va dérouler son tapis ?

Si un fonctionnaire demande un congé pour célébrer le Yom Kippour, on lui baisse le pantalon et on regarde s’il est circoncis ?

Et si c’est un catho qui demande un accommodement ?

On scrute ses jambes avec une loupe pour voir s’il a déjà monté les marches de l’Oratoire à genoux ?

On lui donne une hostie et on regarde s’il est capable de la manger sans que ça lui colle au palais ?

Va-t-on équiper chaque comptoir de la SAAQ d’un détecteur de mensonges ?

Créer une police de la sincérité religieuse ?

« Pardon, monsieur l’imam, on aimerait savoir combien de fois monsieur Ibrahim a fréquenté votre mosquée au cours des six derniers mois... De 1 à 10, quel est son degré de dévotion, selon vous ? »

Les girouettes

Tant qu’à faire, on devrait aussi adopter cette méthode pour les gens qui veulent se porter candidats pour tel ou tel parti politique.

« Bonjour, monsieur Marissal. Vous voulez vous présenter pour Québec solidaire ? D’accord, mais nos enquêteurs disent que vous avez aussi cogné à la porte du Parti libéral fédéral. »

« Désolé, mais nous devrons mesurer le degré de sincérité de vos convictions avant de vous donner le comté de Mercier. »

« Nommez-nous les quatre propositions de notre programme les plus pétées. »

« Quelle sorte de souliers Amir Khadir a-t-il lancés sur la photo de George W. Bush ? Des Birkenstock ou des Hush Puppies ? »

« Quelle est la différence entre les trotskystes, les marxistes-léninistes, les communistes, les socialistes et les maoïstes ? »

« Montrez-nous comment les vrais solidaires applaudissent... » (Réponse : ils ne frappent pas leurs mains l’une contre l’autre, ils les agitent en l’air. C’est moins agressif.)

Cœur de pirate

Dans le cas d’Alexandre Taillefer, ça va être dur.

Les libéraux devront faire preuve d’ingéniosité pour savoir si leur poulain est sincère ou pas quand il vante les « positions progressistes » de Philippe Couillard.

Le gars n’est pas une girouette : c’est un ventilateur !

Il collectionne les cartes de membre de partis comme si c’était des cartes de hockey !

« Il me manque celle du Parti créditiste de 1975, avec Camil Samson au centre. »

C’est le Cœur de Pirate de la politique. Queer le lundi, pas queer le mardi...