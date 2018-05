MÉNARD, Lise



Le dimanche 18 mars 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Lise Ménard, de Ste-Anne-de-Bellevue.Elle laisse dans le deuil sa fille Guylaine Lessard, ses deux petits-fils Hugo et Guillaume Geoffroy, sa belle-soeur Gertrude Ménard, ainsi que ses neveux et nièces.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 19 mai 2018, à 10h, en l'église de Sainte-Anne-de-Bellevue, suivi du service religieux qui sera célébré à 11h. L'inhumation aura lieu au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, des dons à la Société Alzheimer seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com