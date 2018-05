BONIN, Jeannette



Le 6 mai 2018, à l'âge de 94 ans est décédée Jeannette Bonin. Elle rejoint feu ses frères et soeurs.Elle laisse dans le deuil sa soeur Claire Bonin (feu Serge Potel), ses neveux et nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins et cousines ainsi que d'autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le vendredi 18 mai 2018 de 14h à 17h et de 18h à 21h, ainsi que le samedi 19 mai de 9h à 10h, au complexe funéraire Urgel Bourgie - St-François d'Assise, 6700, Beaubien est, Montréal.Les funérailles auront lieu le samedi 19 mai 2018 à 11h en l'église de Lanoraie, rue Notre-Dame à Lanoraie, suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Santa Cabrini, ou à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, où elle a œuvré comme infirmière.