Fermé 100 jours à cause de la drogue

Un bar de Charlemagne décrit comme « le pire endroit dans la région en termes de trafic de drogues » fermera prochainement ses portes pour 100 jours, a tranché la Régie des alcools.

Le bar L’Action, situé dans un petit centre commercial de la rue Plourde, semblait être jusqu’à tout récemment un endroit prisé par les revendeurs de cocaïne de la banlieue montréalaise.

La police de Repentigny y a mené sept opérations en matière de trafic de drogue entre 2009 et 2015.

Des agents d’infiltration ont réussi à plusieurs reprises à acheter des sachets de poudre blanche, tant auprès d’hommes que de femmes. Dès que les policiers arrêtaient un trafiquant, un autre prenait sa place.

Un agent sous couverture se serait même fait offrir un travail par un revendeur, qui s’est vanté de faire 50 transactions de drogue par soir.

Employés impliqués

Certains employés de L’Action, dont une serveuse et un disc-jockey, ont également été mêlés à la vente de drogue, apprend-on dans la décision de la Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ) publiée récemment.

D’après une compilation du Journal, les perquisitions menées au bar et chez les suspects ont permis de faire d’importantes saisies.

Plus de 1,2 kg de cannabis, environ 49 g de cocaïne, 1190 pilules diverses, 129 g de haschich, 7909 $ en argent, 11 cellulaires, 4 balances, un Taser Gun, un pistolet à plombs et un bâton de baseball ont notamment été récupérés par les limiers.

Lors de l’audience de la RACJ, qui s’est déroulée en mars au palais de justice de Montréal, le bar L’Action a carrément été décrit par un policier de Repentigny comme « le pire endroit dans la région en termes de trafic de drogues et de stupéfiants depuis 1993 ».

Et c’est sans compter les nombreux appels au 9-1-1 pour des clients intoxiqués, des bagarres, des vols et des méfaits, recensés par les enquêteurs.

Après avoir pris connaissance de tous ces faits, la RACJ a suspendu le permis du bar pour 100 jours.

La fermeture temporaire sera effective dès le 28 mai, a dit au Journal le propriétaire, Gilles Langlois.

« Pu de pushers »

Ce dernier a dû signer un engagement stipulant qu’il n’y aura plus aucune consommation ou vente de stupéfiants dans son bar.

« Y’en a pu en ce moment. J’ai tout mis ça dehors et il n’est plus question qu’il y en ait. Il va y avoir des caméras en plus. Des pushers, y’en a pu », a affirmé M. Langlois, vendredi.

S’il brise une des 53 conditions de son engagement, le propriétaire s’expose à une autre suspension ou à une révocation de son permis.