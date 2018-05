Foresterie, cybersécurité et cannabis relancent l’économie de l’Outaouais

Photo courtoisie, Rémi Thériault La société Hydropothicaire est l’entreprise québécoise qui fournira la plus grande quantité de cannabis, soit plus de 200 000 kg sur cinq ans, à la Société québécoise du cannabis (SQC), une fois que la marijuana sera légalisée au pays. Sur la photo, on voit le président et cofondateur d’Hydropothicaire de Gatineau, Sébastien St-Louis.