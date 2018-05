Grands chantiers: des programmes de sécurité en retard?

QUÉBEC | La FTQ-Construction dénonce les retards pour livrer les programmes de prévention en santé et sécurité sur les grands chantiers du Québec.

Le CHUM, le CUSM et l'échangeur Turcot, à Montréal, ont tous eu des programmes confirmés environ un an après le début des travaux.

«Des retards de plus d’un an, on en a vu régulièrement», a déploré Simon Lévesque, responsable de la santé et de la sécurité du travail à la FTQ-Construction.

«On est rarement dans les délais», a-t-il ajouté.

Alors que la construction du nouveau CHU de Québec est commencée, le programme de prévention fait toujours l'objet de discussions. Le maître d'œuvre ne reconnaît pas qu'il s'agit d'un chantier de grande ampleur. S'il le reconnaissait, il aurait des règles plus poussées à respecter.

«La première pelletée de terre a eu lieu au mois de novembre. Ça fait un an que nous devrions avoir le programme de prévention. Nous ne l'avons toujours pas», a relaté M. Lévesque.

Pas d'amende

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) indique qu'elle ne donne pas d'amende. Elle préfère travailler avec les responsables des chantiers pour qu'ils se conforment le plus rapidement possible.