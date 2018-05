La crise en cinq questions

Les réactions en Europe sont virulentes. Angela Merkel a déclaré que le temps où l’Europe pouvait compter sur les États-Unis est révolu. Jean-Claude Junker, le président de la Commission européenne, ajoute que les États-Unis ne veulent plus coopérer avec le monde et que nous sommes au stade où nous devons remplacer les États-Unis. Les jours de la domination américaine semblent comptés.

Une saine vision des intérêts du monde exigerait que les grands États se liguent contre toutes les théocraties qui diffusent leur venin à travers la planète, l’Arabie saoudite incluse. Mais le pouvoir d’achat de l’Arabie saoudite et de l’Iran est très immense. Et puis la politique américaine elle-même est de plus en plus influencée par des groupes religieux fondamentalistes. Par conséquent, l’affairisme et le manque de courage pour remettre en question les privilèges religieux paralysent les dirigeants des grandes puissances.