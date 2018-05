La Floride de Jean-Marc Parent

Il faut l’entendre parler de ses expéditions à moto et de ses voyages en bateau pour constater à quel point Jean-Marc Parent est passionné par la Floride, là où il se réfugie l’hiver, depuis les vingt dernières années. D’ailleurs, l’humoriste est sans contredit l’artiste québécois le plus associé au Sunshine State puisque dans ses spectacles, il n’hésite pas à décrire son quotidien américain.

S’il a sillonné de long en large tout l’État, il voue une affection particulière à Orlando, aux Keys, St-Augustine, Siesta­­­ Key et Miami, mais c’est à Margate, au célèbre Aztec­­­ RV Resort, un site de terrains de luxe pour motorisés, qu’il a élu domicile : « Le Aztec est en quelque sorte un terrain de jeu et un immense village gaulois. On vit constamment dehors, tout est à notre portée : le vélo, la moto, la voiture. Il y règne une douce sérénité, car les gens sont là en vacances ».

Souvenirs d’enfance

« De plus, la vie communautaire y est extraordinaire. Le matin en me levant, j’ai toujours hâte d’aller jouer au tennis, de faire du vélo, et de socialiser avec mes voisins. Ça me rappelle mon enfance alors que je soupais rapidement dans l’escalier pour aller rejoindre mes amis et jouer dehors », dit celui qui a découvert la Floride pour la première fois à l’âge de 11 ans.

Il nous dévoile ici quelques-unes de ses bonnes adresses.

Fontainebleau Miami Beach (Miami Beach)

« Quand j’ai envie de me sentir à une autre époque, celle des années 1950, je visite le Fontainebleau à Miami Beach. Chaque fois que j’y mets les pieds, j’ai l’impression que je vais croiser Dean Martin, James Dean ou Marilyn Monroe. Et c’est sans parler du superbe aménagement extérieur, avec ses dizaines de piscines et ses cabanas. Tout simplement magnifique ! On y trouve pas moins de six restaurants. Un endroit idéal pour passer une journée en famille. »

►fontainebleau.com

Tropical Palms RV Resort (Kissimme)

« Kissimme est l’un des secrets les mieux gardés de la Floride : c’est une petite ville à quelques minutes des parcs de Disney. Le prix des hôtels y est beaucoup plus abordable. On trouve, même en plein cœur de la ville, un terrain de camping classique à six kilomètres de Walt Disney World, le Tropical Palms RV Resort avec piscine centrale, mini-golf, gym et espaces pour feu de camp ! Un excellent choix pour les amateurs de camping et de parcs d’attractions ! »

►rvonthego.com

BB & T Center (Sunrise)

« C’est au BB & T que je vois les matchs des Panthers, bien sûr, mais également d’excellents spectacles. J’ai eu la chance d’assister à celui de Céline Dion, Bon Jovi et tout dernièrement, celui de P!nk. Ce que j’apprécie surtout de cet immense amphithéâtre est son accessibilité. On y trouve facilement du stationnement, et il n’y a jamais de trafic, une fois la soirée terminée, car les policiers contrôlent très bien la circulation. »

►thebbtcenter.com

NYY Steak (Seminole Casino à Coconut Creek)

« Quand on goûte au steak du NYY Steak ou à ses fruits de mer, impossible d’aller ailleurs ensuite. Ce restaurant chic, sans toutefois être clinquant, et dont le décor rappelle l’équipe de baseball des Yankees, est un incontournable pour moi ! Avec son ambiance feutrée et agréable, on peut facilement y passer une soirée entière. C’est pas donné, mais comme je ne consomme pas d’alcool, ça ne me coûte pas si cher. »

►nyysteak.com

